$!Hallan armas blancas y memorias USB dentro del penal de Goros II, en Ahome

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado realizaron una inspección al interior del Centro Penitenciario de Goros II, en el municipio de Ahome.
Los resultados de dicha revisión derivaron en el aseguramiento de un dispositivo USB, dos cables USB y dos cajas para cargadores móviles.
Asimismo, los oficiales decomisaron 19 puntas hechizas, seis cuchillos hechizos, cuatro desarmadores, dos martillos, dos cajas para cargador y unas tijeras.
Todo lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes.