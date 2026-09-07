Hallan armas y equipo táctico ocultos entre la maleza en Concordia

CONCORDIA. _ En Concordia, elementos del Ejército Mexicano localizaron una caja oculta entre la vegetación, a un costado de la carretera Villa Unión-La Amapa, donde aseguraron armamento y equipo táctico.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, durante el operativo fueron aseguradas tres armas largas, 15 cargadores, 463 cartuchos, siete chalecos tácticos, 14 placas balísticas y tres fornituras.

El hallazgo fue informado mediante un comunicado conjunto, en el que no se precisaron mayores detalles sobre las circunstancias en que fue localizada la caja ni si hubo personas detenidas.

Todo lo asegurado quedó a disposición de las autoridades correspondientes, quienes continuarán con las investigaciones para determinar su procedencia y posible relación con algún grupo delictivo.