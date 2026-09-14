$!Hallan arsenal oculto bajo tierra en Rosario; aseguran 69 armas de fuego

ROSARIO. _ Un arsenal oculto bajo tierra que incluía 69 armas de fuego, miles de cartuchos y pertrechos tácticos fue localizado por fuerzas federales durante un operativo conjunto en la cabecera municipal de Rosario.

De acuerdo con la información emitida por las autoridades federales, la localización ocurrió el domingo 13 de septiembre mediante un despliegue por tierra y aire efectuado en la zona.

El hallazgo se produjo cuando elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional realizaban patrullajes sobre un camino de terracería y detectaron los extremos de cinco tambos de plástico semienterrados.