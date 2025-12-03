$!Hallan arsenal y 70 explosivos en vivienda de Escuinapa durante operativo militar

El Ejército Mexicano aseguró un arsenal compuesto por 15 armas largas, decenas de municiones, equipo táctico y 70 artefactos explosivos improvisados (AEI) dentro de una vivienda ubicada en la cabecera municipal de Escuinapa, al sur de Sinaloa.

La incautación, ha sido la más grande en cuanto a armas y explosivos en la zona sur de Sinaloa desde el inicio de la confrontación interna entre facciones del Cártel de Sinaloa en septiembre de 2024, fue confirmada mediante un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.