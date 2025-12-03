$!Hallan arsenal y 70 explosivos en vivienda de Escuinapa durante operativo militar

El Ejército Mexicano aseguró un arsenal compuesto por 15 armas largas, decenas de municiones, equipo táctico y 70 artefactos explosivos improvisados (AEI) dentro de una vivienda ubicada en la cabecera municipal de Escuinapa, al sur de Sinaloa.
La incautación, ha sido la más grande en cuanto a armas y explosivos en la zona sur de Sinaloa desde el inicio de la confrontación interna entre facciones del Cártel de Sinaloa en septiembre de 2024, fue confirmada mediante un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.
Desde el domingo 30 de noviembre se reportó la presencia de personal militar en colonias cercanas al Panteón Municipal Benito Juárez. Durante recorridos terrestres realizados en las calles Francisco I. Madero y vías alternas de las colonias Gabriel Leyva y Benito Juárez, los elementos castrenses ubicaron un inmueble presuntamente utilizado por la delincuencia organizada.
Tras asegurar el perímetro e ingresar al domicilio, el personal militar encontró las armas, los 70 artefactos explosivos de fabricación casera, cargadores, cartuchos y diverso equipo táctico. En el sitio no reportó la detención de personas, pero sí el aseguramiento un vehículo que también quedó bajo resguardo oficial.
Debido a la movilización del Ejército, un jardín de niños situado sobre la calle Francisco I. Madero decidió suspender clases el lunes 1 de diciembre como medida preventiva.
El material asegurado fue trasladado a la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Mazatlán, donde el Ministerio Público Federal inició la integración de la carpeta de investigación correspondiente.