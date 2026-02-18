$!Hallan arsenal y vehículos blindados en vivienda de Salvador Alvarado

Elementos del Ejército Mexicano aseguraron cartuchos, cargadores y dos vehículos con blindaje artesanal en un inmueble de la colonia 10 de Mayo, en el municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa.

El hallazgo ocurrió durante patrullajes preventivos sobre la calle Poliducto de Pemex, donde el personal militar detectó una vivienda con el portón de la cochera abierto. Desde el exterior, los soldados observaron dos unidades con aparentes modificaciones de blindaje, así como cartuchos y cargadores para armas de alto poder.