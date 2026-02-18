Seguridad
Hallan arsenal y vehículos blindados en vivienda de Salvador Alvarado

Elementos del Ejército detectaron cartuchos, cargadores y dos vehículos con blindaje en una casa de la colonia 10 de Mayo
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
18/02/2026 17:47
18/02/2026 17:47

Elementos del Ejército Mexicano aseguraron cartuchos, cargadores y dos vehículos con blindaje artesanal en un inmueble de la colonia 10 de Mayo, en el municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa.

El hallazgo ocurrió durante patrullajes preventivos sobre la calle Poliducto de Pemex, donde el personal militar detectó una vivienda con el portón de la cochera abierto. Desde el exterior, los soldados observaron dos unidades con aparentes modificaciones de blindaje, así como cartuchos y cargadores para armas de alto poder.

  • $!Hallan arsenal y vehículos blindados en vivienda de Salvador Alvarado
Ante la posible comisión de delitos federales, los elementos castrenses procedieron a acordonar el inmueble y dieron parte a la Fiscalía General de la República, instancia que solicitaría la orden de cateo correspondiente para el aseguramiento formal y la integración de la carpeta de investigación.

Será la autoridad ministerial federal la que informe sobre el resultado de las diligencias y determine la situación jurídica relacionada con lo localizado en el sitio.

#Arsenal
#Operativo
#Decomiso
