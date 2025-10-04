$!Hallan asesinada a María de los Ángeles, desaparecida en Guasave; investigan caso de feminicidio

Autoridades confirmaron la localización sin vida de María de los Ángeles Quevedo Camacho, mujer reportada como desaparecida en el municipio de Guasave y cuyo caso será investigado como feminicidio.
Por su desaparición se activó el Protocolo Alba el pasado 2 de octubre, tras desconocerse su paradero desde el miércoles 1 de octubre.
La Fiscalía General del Estado informó que la mujer fue encontrada asesinada en la colonia Doctores, en el mismo municipio, este viernes 3 de octubre.
De parte del Gobierno del Estado, la Secretaría de las Mujeres lamentó el hecho y prometió atender el caso mediante acompañamiento al entorno de la víctima.
“En estos casos, somos muy cuidadosas con el acercamiento, respetando los tiempos y procesos emocionales de las familias, con empatía y sin ser intrusiva”, pronunció la dependencia,
“Reiteramos que continuaremos trabajando de manera coordinada con las instancias de seguridad y procuración de justicia, para que este y todos los casos sean investigados con diligencia, perspectiva de género y pleno acceso a la justicia”, señala el posicionamiento.