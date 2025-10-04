$!Hallan asesinada a María de los Ángeles, desaparecida en Guasave; investigan caso de feminicidio

Autoridades confirmaron la localización sin vida de María de los Ángeles Quevedo Camacho, mujer reportada como desaparecida en el municipio de Guasave y cuyo caso será investigado como feminicidio.

Por su desaparición se activó el Protocolo Alba el pasado 2 de octubre, tras desconocerse su paradero desde el miércoles 1 de octubre.

La Fiscalía General del Estado informó que la mujer fue encontrada asesinada en la colonia Doctores, en el mismo municipio, este viernes 3 de octubre.

De parte del Gobierno del Estado, la Secretaría de las Mujeres lamentó el hecho y prometió atender el caso mediante acompañamiento al entorno de la víctima.