$!Hallan asesinada a una mujer en Alturas del Sur, en Culiacán; Guardia Nacional resguarda el área

CULIACÁN. _ Una mujer fue localizada sin vida y con signos de violencia en el interior de una vivienda en el fraccionamiento Altura del Sur, al sur de Culiacán.
El hecho se registró en un domicilio ubicado en la calle Cima del César. De acuerdo con los primeros reportes de las corporaciones de seguridad, la víctima presentaba huellas de asfixia por estrangulamiento.
Las autoridades estatales no han confirmado de manera oficial la identidad de la persona fallecida. Sin embargo, información preliminar indica que podría tratarse de una integrante activa de la Guardia Nacional.
Personal de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado acordonaron la escena para procesar el lugar, levantar evidencias e integrar la carpeta de investigación correspondiente.
En el sitio se desplegó un operativo de resguardo en el que participaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y corporaciones policiales locales para asegurar el perímetro durante los trabajos periciales.