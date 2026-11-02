$!Hallan asesinada a una mujer en Alturas del Sur, en Culiacán; Guardia Nacional resguarda el área

CULIACÁN. _ Una mujer fue localizada sin vida y con signos de violencia en el interior de una vivienda en el fraccionamiento Altura del Sur, al sur de Culiacán.

El hecho se registró en un domicilio ubicado en la calle Cima del César. De acuerdo con los primeros reportes de las corporaciones de seguridad, la víctima presentaba huellas de asfixia por estrangulamiento.