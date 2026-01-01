$!Hallan asesinado a balazos a Juan Eduardo en Culiacán; había sido reportado como desaparecido

CULIACÁN._ Un joven identificado como Juan Eduardo fue encontrado sin vida y con heridas de bala dentro de un vehículo este jueves en el fraccionamiento Zona Dorada, al noreste de Culiacán.

La víctima, de 18 años de edad, contaba con ficha de búsqueda reciente, al ser visto por última vez el 31 de diciembre en la colonia Alturas del Sur, aproximadamente a las 19:00 horas.

Este 1 de enero fue localizado sin vida y con heridas de bala al interior de un Chevrolet Spark blanco, que también presentaba impactos de proyectil de arma de fuego en las puertas.