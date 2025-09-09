$!Hallan asesinado a hombre privado de la libertad en Las Bebelamas, Navolato

NAVOLATO. _ Un hombre identificado como Jesús Alberto, vecino del municipio de Navolato, fue localizado sin vida la mañana de este martes en un canal de riego ubicado en el poblado Las Bebelamas de San Pedro.

De acuerdo con las autoridades, la víctima había sido privada de la libertad previamente, y fue encontrada con las manos atadas hacia la espalda con mecates, indicio que apunta a un homicidio.