Hallan asesinado a hombre privado de la libertad en Las Bebelamas, Navolato

Jesús Alberto, vecino de Navolato, fue localizado sin vida en un canal de riego del poblado Las Bebelamas. La víctima tenía las manos atadas y presentaba signos de violencia; ya fue identificado por sus familiares
Noroeste Redacción
09/09/2025 15:15
NAVOLATO. _ Un hombre identificado como Jesús Alberto, vecino del municipio de Navolato, fue localizado sin vida la mañana de este martes en un canal de riego ubicado en el poblado Las Bebelamas de San Pedro.

De acuerdo con las autoridades, la víctima había sido privada de la libertad previamente, y fue encontrada con las manos atadas hacia la espalda con mecates, indicio que apunta a un homicidio.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 11:30 horas por personas que transitaban entre el poblado y la autopista Benito Juárez, quienes dieron aviso a las autoridades tras observar el cuerpo a un costado del canal, cerca de unas bombas de agua.

Jesús Alberto vestía completamente de negro y, según testigos, presentaba golpes visibles, aunque será el análisis forense en el anfiteatro el que determine con precisión la causa de muerte.

Elementos de la Policía Municipal de Navolato acudieron al sitio para asegurar la escena del crimen, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado inició las diligencias correspondientes.

