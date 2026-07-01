Hallan asesinado a joven de 18 años en la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán

Un joven de 18 años fue encontrado asesinado a balazos durante la madrugada de este miércoles 1 de julio en las inmediaciones de la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán.

La víctima fue identificada como Raúl Francisco, cuyo cuerpo fue localizado alrededor de las 00:30 horas en el cruce de la carretera Culiacán-Eldorado y la carretera La 20.

El hallazgo fue reportado al número de emergencias 911, lo que movilizó a elementos de la Guardia Nacional, quienes al arribar al sitio confirmaron la presencia del joven sin vida.

De acuerdo con la información preliminar, el cuerpo presentaba heridas producidas por proyectil de arma de fuego y, además, tenía un bate amarrado a las manos, situación que será integrada a las investigaciones.

La zona fue acordonada por los elementos federales para preservar la escena, mientras agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el procesamiento del lugar, recabaron indicios y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.