$!Hallan asesinado a Luis Alberto en la carretera La Laguna de San Pedro

SAN PEDRO, Navolato._ Una persona identificada como Luis Alberto fue asesinada este lunes en algún punto de la carretera La Laguna de San Pedro–La Cofradía de San Pedro, en el municipio de Navolato.

La víctima, hallada en las inmediaciones de Los Arredondo, fue identificada por familiares en el lugar como vecino de La Cofradía.