$!Hallan asesinado a Luis Alberto en la carretera La Laguna de San Pedro

SAN PEDRO, Navolato._ Una persona identificada como Luis Alberto fue asesinada este lunes en algún punto de la carretera La Laguna de San Pedro–La Cofradía de San Pedro, en el municipio de Navolato.
La víctima, hallada en las inmediaciones de Los Arredondo, fue identificada por familiares en el lugar como vecino de La Cofradía.
Tenía 35 años de edad al momento de su muerte.
Luego del reporte del hallazgo, elementos de diversas corporaciones policiales acudieron al lugar y elementos de la Policía Municipal de Navolato fueron los que aseguraron el perímetro.
Al lugar también arribaron más tarde elementos de la Fiscalía General del Estado para levantar la evidencia y del Servicio Médico Forense para recoger el cadáver.