Hallan asesinado a Saúl Eduardo en Toboloto, Navolato

Un joven de 25 años de edad, identificado como Saúl Eduardo “N”, fue localizado sin vida y con huellas de violencia durante la noche de este jueves 9 de julio en la comunidad de Toboloto, en Navolato.

El occiso fue reconocido como vecino de El Zanjón Sataya, perteneciente al mismo municipio.

Su cuerpo fue hallado en una zona baldía cercana a la entrada de la comunidad, y reportado a las autoridades cerca de las 20:30 horas.

Elementos de la Policía Municipal de Navolato arribaron al punto indicado por vecinos y confirmaron la localización del joven sin vida.

La confirmación derivó en el traslado de agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes se encargarán de las diligencias y procesamiento del área, antes del traslado del cuerpo al anfiteatro.