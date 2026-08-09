Hallan asesinado a un hombre en crucero ferroviario de la carretera a El Walamo

MAZATLÁN._ Asesinado con múltiples disparos de arma de fuego fue localizado un hombre la mañana de este domingo sobre la carretera estatal Villa Unión-El Walamo.

A las 07:00 horas, automovilistas que circulaban sobre la mencionada rúa reportaron el cuerpo tirado a un costado de la carretera y a la altura de las vías del ferrocarril.

Elementos del Ejército fueron los primeros respondientes, confirmando que se trataba de un hombre sin vida y con multiples lesiones de arma de fuego.

Al parecer, la víctima fue asesinada en ese lugar, ya que se localizaron casquillos percudidos en la zona.

Peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de las diligencias correspondientes antes de solicitar el traslado del cadáver al Servicio Médico Forense.

Al lugar llegaron familiares del occiso, quienes lo identificaron como Ignacio “N”, de 39 años y con domicilio en la comunidad de La Urraca.