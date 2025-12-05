$!Hallan auto de lujo dentro de tráiler donde fue asesinado un hombre en Culiacán

CULIACÁN._ Un vehículo de modelo reciente fue localizado por las autoridades tras abrir la caja del tráiler en donde fue asesinado un hombre este viernes frente al Ayuntamiento de Culiacán.
La unidad, con características similares a un Jeep Rubicón, fue hallada dentro de la unidad de carga luego de que se ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo de la víctima.
Las autoridades no han revelado si el vehículo cuenta con reporte de robo o si dentro se encuentra algún objeto de delito.
Para el remolque arribó una grúa de la Fiscalía General del Estado, a la espera de que se ordene el levantamiento de la unidad para llevarlo hacia la pensión correspondiente.
El hecho
El ataque armado se reportó alrededor de las 17:30 horas de este viernes. Según reportes preliminares, sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon al conductor cuando circulaba por la avenida Álvaro Obregón.
La víctima fue identificada en el lugar como Agustín, de 35 años de edad aproximadamente.
Tras el ataque, la víctima perdió el control del tráiler y terminó impactándolo contra una fuente de agua que se encuentra a las afueras del complejo de Gobierno municipal.
Elementos de los tres niveles de gobierno rápidamente se movilizaron a la zona para atender el caso, sin embargo, al revisar al conductor confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
El tráiler también quedó con daños en su carrocería por el choque y los impactos. De momento, el tramo de la avenida Álvaro Obregón, entre las calles Benito Juárez y Mariano Escobedo, se mantiene cerrado con cinta amarilla de precaución.
El cuerpo de la víctima fue transportado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar los exámenes de necropsia.