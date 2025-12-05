$!Hallan auto de lujo dentro de tráiler donde fue asesinado un hombre en Culiacán

CULIACÁN._ Un vehículo de modelo reciente fue localizado por las autoridades tras abrir la caja del tráiler en donde fue asesinado un hombre este viernes frente al Ayuntamiento de Culiacán. La unidad, con características similares a un Jeep Rubicón, fue hallada dentro de la unidad de carga luego de que se ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo de la víctima.

Las autoridades no han revelado si el vehículo cuenta con reporte de robo o si dentro se encuentra algún objeto de delito. Para el remolque arribó una grúa de la Fiscalía General del Estado, a la espera de que se ordene el levantamiento de la unidad para llevarlo hacia la pensión correspondiente.



El hecho El ataque armado se reportó alrededor de las 17:30 horas de este viernes. Según reportes preliminares, sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon al conductor cuando circulaba por la avenida Álvaro Obregón. La víctima fue identificada en el lugar como Agustín, de 35 años de edad aproximadamente.