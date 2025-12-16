$!Hallan botella de whisky durante revisión en Penal de Aguaruto, en Culiacán

Autoridades penitenciarias y de seguridad pública realizaron una nueva revisión dentro del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, que dejó entre los decomisos el hallazgo de una botella de Whisky.
Este martes, elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, y personal custodio, inspeccionaron dos módulos del reclusorio.
Además de la bebida alcohólica, se aseguraron 34 dosis de hierba seca con características de mariguana, y 94 dosis de presunta cocaína.
Entre otros objetos ilícitos, incautaron 12 cartuchos calibre .22 milímetros, 46 teléfonos celulares, dos radios, dos cargadores para radio, 16 puntas, dos antenas de internet satelital Starlink, una báscula, una máquina selladora térmica y 281 pesos en efectivo.
Todo lo anterior fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes. La revisión culminó sin incidente alguno y se realizó en apego a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.