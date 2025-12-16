$!Hallan botella de whisky durante revisión en Penal de Aguaruto, en Culiacán

Autoridades penitenciarias y de seguridad pública realizaron una nueva revisión dentro del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, que dejó entre los decomisos el hallazgo de una botella de Whisky.

Este martes, elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, y personal custodio, inspeccionaron dos módulos del reclusorio.

Además de la bebida alcohólica, se aseguraron 34 dosis de hierba seca con características de mariguana, y 94 dosis de presunta cocaína.