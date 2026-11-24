CULIACÁN._ El cuerpo de una persona, envuelta en una alfombra gris y atada con cinta, fue localizado la mañana de este martes en el estacionamiento del Mercado Humaya, en la Colonia Infonavit Humaya, al norte de la Ciudad. El hallazgo ocurrió sobre el Bulevar José Limón, entre la Avenida Enrique Cabrera y la Calle Obrero Mundial, a un costado del puente vial en el sentido de sur a norte.

De acuerdo con los informes preliminares de las corporaciones de seguridad, la víctima tenía la cabeza y los pies atados y estaba asegurada con cinta adhesiva. Sobre los restos fue dejada una cartulina verde con un mensaje escrito, cuyo contenido no fue revelado.