$!Hallan cadáver envuelto en sábanas cerca del trébol de Costa Rica, en Culiacán

Un hombre fue encontrado sin vida, envuelto en sábanas blancas y con presuntos indicios de violencia, a la orilla de la Carretera Culiacán-Eldorado, a un kilómetro del trébol de Costa Rica, al sur de Culiacán. El hallazgo fue confirmado por automovilistas a las autoridades, aproximadamente a las 8:30 horas de este domingo 16 de agosto, en el kilómetro 181 de norte a sur en dicha rúa.





El occiso permanece sin identificar, y a la vista se pudo apreciar que es un varón de alrededor de 30 años, de complexión regular, tez morena clara y con cabello negro; se encontraba semidesnudo, tendido boca abajo y con aparentes heridas causadas por golpes. Así mismo las sábanas con las que estaba cubierto lucían manchadas por lo que parecía ser sangre.



