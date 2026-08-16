Seguridad
|
Violencia

Hallan cadáver envuelto en sábanas cerca del trébol de Costa Rica, en Culiacán

La víctima estaba sin identificar, pero se pudo apreciar que era un varón de alrededor de 30 años
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
16/08/2026 10:34
16/08/2026 10:34

Un hombre fue encontrado sin vida, envuelto en sábanas blancas y con presuntos indicios de violencia, a la orilla de la Carretera Culiacán-Eldorado, a un kilómetro del trébol de Costa Rica, al sur de Culiacán.

El hallazgo fue confirmado por automovilistas a las autoridades, aproximadamente a las 8:30 horas de este domingo 16 de agosto, en el kilómetro 181 de norte a sur en dicha rúa.

  • $!Hallan cadáver envuelto en sábanas cerca del trébol de Costa Rica, en Culiacán
  • $!Hallan cadáver envuelto en sábanas cerca del trébol de Costa Rica, en Culiacán

El occiso permanece sin identificar, y a la vista se pudo apreciar que es un varón de alrededor de 30 años, de complexión regular, tez morena clara y con cabello negro; se encontraba semidesnudo, tendido boca abajo y con aparentes heridas causadas por golpes.

Así mismo las sábanas con las que estaba cubierto lucían manchadas por lo que parecía ser sangre.

  • $!Hallan cadáver envuelto en sábanas cerca del trébol de Costa Rica, en Culiacán
  • $!Hallan cadáver envuelto en sábanas cerca del trébol de Costa Rica, en Culiacán

El cuerpo estaba expuesto a dos metros del carril sur a norte de la vialidad, a la entrada de una brecha de terracería que conduce hacia un dren agrícola.

La zona fue custodiada por corporaciones de seguridad pública y militares, y se solicitó el apoyo del Ministerio Público para procesar el área, antes de trasladar al cuerpo al Servicio Médico Forense para su formal identificación

#Violencia
#Carretera
#Culiacán
#Homicidio
#Inseguridad
#Cuerpo
#Costa Rica
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube