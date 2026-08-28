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Operativos federales

Hallan camioneta abandonada con 49 artefactos explosivos en Palo Blanco, Mazatlán

Elementos de la Semar y SSPC aseguraron los explosivos improvisados encontrados al interior de la unidad abandonada en un camino de terracería
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
28/08/2026 11:39
28/08/2026 11:39

MAZATLÁN. _ Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aseguraron 49 artefactos explosivos improvisados y un vehículo en estado de abandono en la zona rural de Mazatlán.

El hallazgo se registró en un camino de terracería que conduce al poblado de Palo Blanco, al norte del municipio, durante recorridos de seguridad y vigilancia efectuados por las corporaciones federales.

$!Hallan camioneta abandonada con 49 artefactos explosivos en Palo Blanco, Mazatlán

Al inspeccionar la unidad, una camioneta tipo pick up de cuatro puertas color gris, los agentes localizaron en su interior los 49 dispositivos.

Tras el aseguramiento, los artefactos explosivos fueron inhabilitados en el sitio por personal especializado.

La camioneta fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes para la integración de la carpeta de investigación. El reporte oficial no precisó si el vehículo cuenta con reporte de robo.

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