$!Hallan camioneta abandonada con 49 artefactos explosivos en Palo Blanco, Mazatlán

MAZATLÁN. _ Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aseguraron 49 artefactos explosivos improvisados y un vehículo en estado de abandono en la zona rural de Mazatlán.

El hallazgo se registró en un camino de terracería que conduce al poblado de Palo Blanco, al norte del municipio, durante recorridos de seguridad y vigilancia efectuados por las corporaciones federales.