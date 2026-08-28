$!Hallan camioneta abandonada con 49 artefactos explosivos en Palo Blanco, Mazatlán

MAZATLÁN. _ Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aseguraron 49 artefactos explosivos improvisados y un vehículo en estado de abandono en la zona rural de Mazatlán.
El hallazgo se registró en un camino de terracería que conduce al poblado de Palo Blanco, al norte del municipio, durante recorridos de seguridad y vigilancia efectuados por las corporaciones federales.
Al inspeccionar la unidad, una camioneta tipo pick up de cuatro puertas color gris, los agentes localizaron en su interior los 49 dispositivos.
Tras el aseguramiento, los artefactos explosivos fueron inhabilitados en el sitio por personal especializado.
La camioneta fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes para la integración de la carpeta de investigación. El reporte oficial no precisó si el vehículo cuenta con reporte de robo.