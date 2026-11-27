AHOME. _Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó diligencias de investigación en torno a una camioneta Nissan Frontier blanca localizada en estado de abandono este viernes en el interior del panteón Ferrusquilla, en Los Mochis.

De manera extraoficial, la unidad fue relacionada con la desaparición de Humberto Guadalupe Olivas Montoya, de 22 años, reportada el pasado 25 de noviembre.

El hallazgo fue notificado a través del número de emergencias 911, lo que movilizó a elementos de la Policía Municipal hacia el cementerio. Al llegar, los agentes localizaron la camioneta sin ocupantes, por lo que acordonaron el área y dieron aviso a la autoridad ministerial.