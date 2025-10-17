$!Hallan camioneta baleada en Culiacán–Eldorado; presumen posible privación de la libertad

CULIACÁN. _ Una camioneta Toyota Tacoma, color gris y con placas de Sinaloa, fue localizada la tarde de este viernes abandonada y con múltiples impactos de bala sobre la carretera Culiacán–Eldorado, a la altura del campo El Diez, al sur de la capital sinaloense.
Según los primeros reportes, el conductor de la unidad habría sido presuntamente privado de la libertad tras ser interceptado por un grupo armado que abrió fuego contra el vehículo. En el lugar, autoridades hallaron decenas de casquillos percutidos de armas largas, lo que evidencia la magnitud del ataque.
El hallazgo fue reportado al número de emergencias, lo que generó una fuerte movilización por parte de elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de Marina y Policía Estatal, quienes acordonaron la zona para preservar indicios.
Personal pericial y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo el levantamiento de evidencias balísticas y ordenaron el traslado de la unidad a una pensión oficial como parte de las investigaciones.
Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad del conductor ni su paradero. Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.