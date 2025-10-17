$!Hallan camioneta baleada en Culiacán–Eldorado; presumen posible privación de la libertad

CULIACÁN. _ Una camioneta Toyota Tacoma, color gris y con placas de Sinaloa, fue localizada la tarde de este viernes abandonada y con múltiples impactos de bala sobre la carretera Culiacán–Eldorado, a la altura del campo El Diez, al sur de la capital sinaloense.

Según los primeros reportes, el conductor de la unidad habría sido presuntamente privado de la libertad tras ser interceptado por un grupo armado que abrió fuego contra el vehículo. En el lugar, autoridades hallaron decenas de casquillos percutidos de armas largas, lo que evidencia la magnitud del ataque.