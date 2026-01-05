Hallan camioneta baleada en el poblado La Sinaloa, en Navolato

Una camioneta con impactos de bala en su carrocería fue localizada por elementos de la Guardia Nacional en las inmediaciones del poblado La Sinaloa, en el municipio de Navolato.

Según un comunicado, los efectivos realizaban recorridos de seguridad en la comunidad cuando observaron una camioneta en estado de abandono. Al aproximarse, se percataron que presentaba impactos de bala.

Cabe mencionar que la autoridad no dio a conocer las posibles razones del ataque armado hacia la unidad automotriz; tampoco se mencionó si contaba con reporte de robo.

El vehículo fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público Federal para que se lleven a cabo las diligencias correspondientes.

Las acciones de seguridad fueron realizadas por elementos de la Guardia Nacional, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.