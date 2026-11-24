GUASAVE. _ Una camioneta blanca de redilas, doble rodado y con blindaje, que presentaba aparentes manchas de sangre, fue localizada abandonada en una huerta de mangos en la zona de las comunidades de San Pedro Las Arguenas y Chorohui, en este municipio.

El hallazgo ocurrió a cuatro días de que se registraran enfrentamientos entre civiles armados y fuerzas federales en Guasave, y fue confirmado por las autoridades luego de recibir diversos reportes ciudadanos.