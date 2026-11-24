GUASAVE. _ Una camioneta blanca de redilas, doble rodado y con blindaje, que presentaba aparentes manchas de sangre, fue localizada abandonada en una huerta de mangos en la zona de las comunidades de San Pedro Las Arguenas y Chorohui, en este municipio.
El hallazgo ocurrió a cuatro días de que se registraran enfrentamientos entre civiles armados y fuerzas federales en Guasave, y fue confirmado por las autoridades luego de recibir diversos reportes ciudadanos.
Tras la alerta, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional desplegaron un fuerte dispositivo de seguridad en el sector, manteniendo el perímetro acordonado y la unidad bajo estricto resguardo.
Aunque trascendió de manera extraoficial que podría haber personas sin vida al interior del vehículo, las autoridades no han confirmado dicha versión y hasta el momento se desconoce qué hay dentro de la unidad, así como las circunstancias en que fue abandonada.
La información se encuentra en desarrollo y se espera que en las próximas horas las instancias correspondientes proporcionen mayores detalles oficiales sobre este aseguramiento.