$!Hallan celulares y armas punzocortantes durante inspección en el Penal de Culiacán

CULIACÁN. _ Una revisión realizada este realizado este jueves 13 de agosto en el Centro Penitenciario Aguaruto derivó en el aseguramiento de diversos artículos prohibidos, entre los que destacan teléfonos celulares y armas punzocortantes.

La inspección se concentró en uno de los módulos del Penal de Aguaruto y estuvo a cargo de elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Estatal Preventiva (PEP), acompañados por personal de custodia. En el perímetro exterior, efectivos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional desplegaron un cerco de seguridad.