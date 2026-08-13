Seguridad
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Revición penitenciaria

Hallan celulares y armas punzocortantes durante inspección en el Penal de Culiacán

Agentes estatales y fuerzas federales decomisaron teléfonos celulares, objetos punzocortantes y otros aparatos prohibidos dentro de un módulo del Penal de Aguaruto durante un operativo de revisión preventiva
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
13/08/2026 15:12
13/08/2026 15:12

CULIACÁN. _ Una revisión realizada este realizado este jueves 13 de agosto en el Centro Penitenciario Aguaruto derivó en el aseguramiento de diversos artículos prohibidos, entre los que destacan teléfonos celulares y armas punzocortantes.

La inspección se concentró en uno de los módulos del Penal de Aguaruto y estuvo a cargo de elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Estatal Preventiva (PEP), acompañados por personal de custodia. En el perímetro exterior, efectivos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional desplegaron un cerco de seguridad.

$!Hallan celulares y armas punzocortantes durante inspección en el Penal de Culiacán

Durante el registro al interior de las celdas, los agentes localizan cinco teléfonos celulares, un chip, un decodificador de señal, tres cables cargadores y tres objetos punzocortantes.

El material decomisado fue entregado al Ministerio Público para integrar las investigaciones correspondientes. De acuerdo con el informe oficial, la intervención concluyó sin conatos de violencia.

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