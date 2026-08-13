$!Hallan celulares y armas punzocortantes durante inspección en el Penal de Culiacán

CULIACÁN. _ Una revisión realizada este realizado este jueves 13 de agosto en el Centro Penitenciario Aguaruto derivó en el aseguramiento de diversos artículos prohibidos, entre los que destacan teléfonos celulares y armas punzocortantes.
La inspección se concentró en uno de los módulos del Penal de Aguaruto y estuvo a cargo de elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Estatal Preventiva (PEP), acompañados por personal de custodia. En el perímetro exterior, efectivos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional desplegaron un cerco de seguridad.
Durante el registro al interior de las celdas, los agentes localizan cinco teléfonos celulares, un chip, un decodificador de señal, tres cables cargadores y tres objetos punzocortantes.
El material decomisado fue entregado al Ministerio Público para integrar las investigaciones correspondientes. De acuerdo con el informe oficial, la intervención concluyó sin conatos de violencia.