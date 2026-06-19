$!Hallan cuatro artefactos explosivos ocultos entre la maleza en Elota

ELOTA. _ Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) localizaron cuatro artefactos explosivos improvisados en las inmediaciones del poblado Ensenada, perteneciente al municipio de Elota.

El aseguramiento fue dado a conocer a través de un comunicado conjunto emitido por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, sin que hasta el momento se hayan proporcionado mayores detalles de las circunstancias en las que fueron ubicados.

De acuerdo con las imágenes difundidas por las autoridades federales, los artefactos se encontraban ocultos entre la maleza de una zona rural y fueron detectados durante labores de reconocimiento y vigilancia realizadas por personal naval.