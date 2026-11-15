$!Hallan cuerpo a orillas de la carretera México 15 en el Valle del Carrizo

AHOME._ Automovilistas que circulaban por el norte de Ahome, durante la madrugada de este domingo 15 de noviembre, reportaron el hallazgo de un cuerpo sobre la carretera Internacional México 15, lo que desató una intensa movilización de cuerpos de seguridad de los tres niveles de gobierno.
De acuerdo con los datos recabados en la zona, el suceso se registró sobre el carril que corre de sur a norte, justo frente a una tienda de conveniencia y un establecimiento de servicios de llantas ubicado en las inmediaciones del Poblado 7, perteneciente a la sindicatura del Valle del Carrizo.
Debido a las condiciones en las que fue localizado el cuerpo, hasta el momento no ha sido posible establecer su identidad oficial. No obstante, los primeros informes de las autoridades señalan que se trataría de un hombre que vestía un pantalón negro, una cachucha azul y huaraches también negros.
Tras recibir el reporte a través de los números de emergencia 911, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y agentes de Vialidad se trasladaron rápidamente al lugar como primeros respondientes.
Los uniformados procedieron a delimitar el perímetro con cinta amarilla y a realizar el abanderamiento preventivo para evitar riesgos a los conductores.
Minutos más tarde, al sitio arribaron efectivos de la Guardia Nacional, adscritos a la División Caminos, quienes asumieron el control del flujo vehicular en la zona federal para agilizar el tránsito y resguardar la escena del hallazgo.
La recolección de indicios quedó a cargo de especialistas de la Dirección de Investigación Pericial de la Zona Norte, dependiente de la Fiscalía General del Estado, quienes dieron fe del deceso y abrieron la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos.
Una vez concluidas las diligencias periciales en el lugar, el cuerpo fue levantado y trasladado a una casa funeraria ubicada en la misma sindicatura del Valle del Carrizo.
En dicho recinto se le aplicará la necropsia de ley, además de estudios genéticos de ADN, con el objetivo de lograr su identificación formal y determinar con exactitud las causas de la muerte.