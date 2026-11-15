$!Hallan cuerpo a orillas de la carretera México 15 en el Valle del Carrizo

AHOME._ Automovilistas que circulaban por el norte de Ahome, durante la madrugada de este domingo 15 de noviembre, reportaron el hallazgo de un cuerpo sobre la carretera Internacional México 15, lo que desató una intensa movilización de cuerpos de seguridad de los tres niveles de gobierno.

De acuerdo con los datos recabados en la zona, el suceso se registró sobre el carril que corre de sur a norte, justo frente a una tienda de conveniencia y un establecimiento de servicios de llantas ubicado en las inmediaciones del Poblado 7, perteneciente a la sindicatura del Valle del Carrizo.

Debido a las condiciones en las que fue localizado el cuerpo, hasta el momento no ha sido posible establecer su identidad oficial. No obstante, los primeros informes de las autoridades señalan que se trataría de un hombre que vestía un pantalón negro, una cachucha azul y huaraches también negros.