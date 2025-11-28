Seguridad
Restos localizados

Hallan cuerpo calcinado en camino rural de Costa Rica, al sur de Culiacán

Un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas localizó restos calcinados en un camino de la sindicatura de Costa Rica, en Culiacán. Autoridades resguardaron el área y trasladaron el cuerpo al Semefo para su identificación
Noroeste Redacción |
28/11/2025 16:39

Un cuerpo calcinado fue localizado la tarde de este viernes 28 de noviembre en un camino que conduce a la comunidad de El Alhuate, en la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 12:40 horas, a un costado del camino que dirige al poblado mencionado, a pocos metros al oriente de la carretera Culiacán–Mazatlán.

Integrantes de un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas notificaron a la autoridad ministerial tras obtener un resultado positivo en la zona.

Aunque no se revelaron características físicas, se informó que corresponde a un hombre cuyo cuerpo quedó reducido a restos carbonizados. Tampoco se ofrecieron detalles sobre vestimenta.

Elementos de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército Mexicano resguardaron el área y colocaron cinta de seguridad para delimitar el perímetro.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo las diligencias correspondientes. Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la aplicación de estudios genéticos que permitan establecer su identidad.

