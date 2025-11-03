$!Hallan cuerpo con disparos y maniatado en canal de riego de Costa Rica, Culiacán

CULIACÁN. _ El cuerpo sin vida y con visibles huellas de violencia de un hombre, que hasta el momento no ha sido identificado, fue localizado la mañana de este lunes flotando en un canal de riego en la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán.

El hallazgo se registró alrededor de las 10:30 horas, cuando trabajadores del lugar se percataron de que el cadáver flotaba entre el lirio acuático, en el canal que cruza las inmediaciones del campo El Porvenir. El sitio se ubica justo a la altura del puente a desnivel del Libramiento Culiacán, aproximadamente a 450 metros al sur de la carretera La 20.