$!Hallan cuerpo con disparos y maniatado en canal de riego de Costa Rica, Culiacán

CULIACÁN. _ El cuerpo sin vida y con visibles huellas de violencia de un hombre, que hasta el momento no ha sido identificado, fue localizado la mañana de este lunes flotando en un canal de riego en la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán.
El hallazgo se registró alrededor de las 10:30 horas, cuando trabajadores del lugar se percataron de que el cadáver flotaba entre el lirio acuático, en el canal que cruza las inmediaciones del campo El Porvenir. El sitio se ubica justo a la altura del puente a desnivel del Libramiento Culiacán, aproximadamente a 450 metros al sur de la carretera La 20.
Según los primeros reportes, la víctima, de complexión regular, vestía un pantalón de mezclilla color café y tenía la cabeza cubierta con una playera de color negro. El cuerpo fue encontrado boca arriba, con las manos atadas a la espalda y presentaba diversas heridas producidas por proyectil de arma de fuego, confirmando que la persona fue privada de la vida.
Hasta el momento en que se escribe esta nota, ninguna corporación de seguridad pública ni personal de la Fiscalía General del Estado había acudido al sitio para iniciar las diligencias de ley y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para su identificación y la investigación correspondiente por el homicidio.