$!Hallan cuerpo con impacto de bala en carretera México 15, en San Ignacio

Automovilistas reportaron el hallazgo de un hombre sin vida cerca del entronque a El Limón de Los Peraza. El cuerpo presentaba una herida de bala en el cuello; la Fiscalía ya investiga el caso
SAN IGNACIO. _ El cuerpo de un hombre con aparentes heridas de bala fue localizado la mañana de este lunes sobre la carretera Internacional México 15, en las inmediaciones del entronque a la comunidad El Limón de Los Peraza, en el municipio de San Ignacio.
El hallazgo fue reportado por automovilistas que transitaban por la zona, alrededor de las 07:45 horas, en el kilómetro 51+800 de la carretera libre Mazatlán–Culiacán, entre los accesos a Los Conchitos y El Limón de Los Peraza.
Elementos de la Policía Municipal de San Ignacio acudieron al sitio para verificar el reporte y, tras confirmar la presencia del cadáver, procedieron a acordonar el área y notificar a la Fiscalía General del Estado.
El cuerpo, correspondiente a un hombre de aproximadamente 35 años de edad, fue localizado a pocos metros de la carpeta asfáltica y presentaba al menos una herida de bala a la altura del cuello, según los primeros informes.
Agentes de la Guardia Nacional se sumaron al operativo para resguardar la escena y coordinar el paso intermitente de vehículos mientras se realizaban las diligencias por parte de peritos forenses y agentes de investigación.
Una vez concluidos los trabajos periciales, personal funerario realizó el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo) en la ciudad de Mazatlán, donde se espera que sea identificado oficialmente.