$!Hallan cuerpo con impacto de bala en carretera México 15, en San Ignacio

SAN IGNACIO. _ El cuerpo de un hombre con aparentes heridas de bala fue localizado la mañana de este lunes sobre la carretera Internacional México 15, en las inmediaciones del entronque a la comunidad El Limón de Los Peraza, en el municipio de San Ignacio.

El hallazgo fue reportado por automovilistas que transitaban por la zona, alrededor de las 07:45 horas, en el kilómetro 51+800 de la carretera libre Mazatlán–Culiacán, entre los accesos a Los Conchitos y El Limón de Los Peraza.

Elementos de la Policía Municipal de San Ignacio acudieron al sitio para verificar el reporte y, tras confirmar la presencia del cadáver, procedieron a acordonar el área y notificar a la Fiscalía General del Estado.