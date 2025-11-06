$!Hallan cuerpo con mensaje en la carretera Culiacán-Eldorado

CULIACÁN. _ El cuerpo de un hombre sin vida fue localizado al mediodía de este jueves 6 de noviembre sobre la carretera Culiacán-Eldorado, a la altura del kilómetro 100, cerca de la entrada al Ejido El Quemadito, al sur de la capital sinaloense.
El hallazgo fue reportado alrededor de las 12:00 horas por automovilistas que transitaban por la zona. La víctima, que portaba un mensaje escrito en cartulina verde, tenía las manos atadas al torso y quedó tendida sobre la cinta asfáltica, a un costado de la carretera.
Hasta el momento no ha sido identificado sin embargo se observa que vestía pantalón de mezclilla azul claro y camisa de resaque.
Elementos de la Guardia Nacional, división caminos, arribaron al lugar para acordonar la zona con cinta amarilla y colocar conos naranjas, con el fin de alertar a los conductores que transitaban de sur a norte.
El cuerpo será trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se espera su identificación por parte de familiares.
Este hallazgo rompe con la racha de más de 24 horas sin incidentes de alto impacto registrados en Sinaloa.