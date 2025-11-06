$!Hallan cuerpo con mensaje en la carretera Culiacán-Eldorado

CULIACÁN. _ El cuerpo de un hombre sin vida fue localizado al mediodía de este jueves 6 de noviembre sobre la carretera Culiacán-Eldorado, a la altura del kilómetro 100, cerca de la entrada al Ejido El Quemadito, al sur de la capital sinaloense.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 12:00 horas por automovilistas que transitaban por la zona. La víctima, que portaba un mensaje escrito en cartulina verde, tenía las manos atadas al torso y quedó tendida sobre la cinta asfáltica, a un costado de la carretera.

Hasta el momento no ha sido identificado sin embargo se observa que vestía pantalón de mezclilla azul claro y camisa de resaque.