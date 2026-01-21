$!Hallan cuerpo con mensaje en la Colonia Industrial El Palmito, en Culiacán

El cuerpo de una persona sin vida fue hallado envuelto en bolsas de plástico durante la mañana de este miércoles frente a las vías del tren, en la colonia Industrial El Palmito, en Culiacán.

El hallazgo se registró alrededor de las 9:00 horas de este 21 de enero, a un costado de las vías ferroviarias, a pocos metros del canal Recursos Hidráulicos y de la calle Aztlán.

La identidad de la víctima no ha sido revelada; sin embargo, de acuerdo con su complexión, se informó que se trata de un masculino de tez morena y cabello negro ondulado. El cuerpo se encontraba recostado boca abajo, presentaba huellas de tortura y tenía encima una cartulina blanca con un mensaje de contenido amenazante.