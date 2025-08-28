Hallan cuerpo con mensaje en Navolato; presentaba huellas de violencia

NAVOLATO. _ Asesinado y con un mensaje fue localizado un hombre durante la mañana de este miércoles 28 de agosto en la curva que dirige hacia la sindicatura Villa Ángel Flores, a la altura de la comunidad de Vitaruto, en el municipio de Navolato.

El hallazgo se reportó alrededor de las 11:00 horas, sobre un área de pasto que se localiza frente a las vías del tren y en el crucero de La Palma, pasando la entrada hacia la sindicatura de Adolfo López Mateos, conocido como El Tamarindo, en los límites con Culiacán.

La víctima no ha sido identificada, pero se refiere que se trata de un masculino de complexión robusta y tez morena, de pelo corto oscuro; vestía una camisa interior blanca y otra playera negra, un pantalón de mezclilla azul, tenis oscuros y contaba con un tatuaje en el brazo derecho y en la muñeca izquierda.

El hombre estaba boca abajo y con aparentes huellas de violencia. A un costado le fue encontrada una cartulina blanca con un mensaje de contenido amenazante que no fue revelado por las autoridades.

Al lugar del hallazgo arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), en espera del arribo de peritos de la Dirección General de Investigación Pericial para realizar las labores de campo y las diligencias correspondientes.

El cuerpo será trasladado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia de ley y quedará bajo resguardo del Ministerio Público.