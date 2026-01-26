$!Hallan cuerpo con mensaje frente a plaza comercial en el Tres Ríos, Culiacán

El cuerpo de un hombre sin vida, con visibles huellas de violencia y acompañado de mensajes presuntamente firmados por grupos delictivos, fue localizado la mañana de este lunes en la banqueta de una plaza comercial del sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán. El hallazgo fue reportado alrededor de las 06:30 horas sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, en su cruce con la calle Catedráticos, una zona de alta afluencia vehicular y comercial de la ciudad.

Junto al cuerpo fueron colocadas tres lonas con mensajes amenazantes atribuidos a grupos de la delincuencia organizada; una de ellas se encontraba sobre el pecho del fallecido y las otras dos a sus costados. En el lugar se observaron evidentes signos de extrema violencia. La víctima fue localizada desnuda, con severas lesiones en el rostro y mutilaciones, lo que impidió que pudiera ser identificada en el sitio.

La zona fue acordonada por elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina, quienes cerraron un tramo del bulevar para preservar la escena. Posteriormente, peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Este sector, ubicado a unos metros del despacho de la fiscal general del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, ha registrado diversos hechos de violencia en los últimos años, pese a la presencia permanente de fuerzas armadas.