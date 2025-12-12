Hallan cuerpo con señales de violencia en camino a la comunidad de El Chaco, San Ignacio

El cuerpo de una persona con señales de violencia fue localizado a un costado del camino de terracería que conduce a la comunidad de El Chaco, en el municipio de San Ignacio.

Al mediodía de este viernes, habitantes que transitaban por la zona reportaron vía telefónica el hallazgo de un hombre sin vida, atado de manos y pies, a unos 100 metros del entronque con la carretera Coyotitán–San Ignacio.

El cadáver, que presuntamente presenta heridas por disparos, permanece en calidad de desconocido.

Policías municipales acudieron al sitio y, tras confirmar la presencia del cuerpo y evidencias de agresión, notificaron al personal pericial de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes.