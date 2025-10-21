$!Hallan cuerpo con signos de violencia en campo de Villa Juárez, Navolato

NAVOLATO. _ El cuerpo sin vida de un hombre joven, con signos de violencia y atado de manos, fue encontrado la tarde de este martes en un camino de terracería en la sindicatura de Villa Benito Juárez, Navolato. La víctima, de aproximadamente 20 a 25 años de edad, permanece sin identificar.

El hallazgo se registró cerca del Campo San Diego, a un costado de unas tierras de cultivo y paralelo a un canal de riego, muy cerca del canal Santa Marta y del puente que conecta con el libramiento Culiacán.