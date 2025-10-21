$!Hallan cuerpo con signos de violencia en campo de Villa Juárez, Navolato

NAVOLATO. _ El cuerpo sin vida de un hombre joven, con signos de violencia y atado de manos, fue encontrado la tarde de este martes en un camino de terracería en la sindicatura de Villa Benito Juárez, Navolato. La víctima, de aproximadamente 20 a 25 años de edad, permanece sin identificar.
El hallazgo se registró cerca del Campo San Diego, a un costado de unas tierras de cultivo y paralelo a un canal de riego, muy cerca del canal Santa Marta y del puente que conecta con el libramiento Culiacán.
El occiso es de complexión delgada y tez morena. Al momento del suceso vestía un pantalón de mezclilla, una camiseta y calcetines de color negro.
El cuerpo, que estaba tirado boca arriba, presentaba huellas de tortura y ataduras en las manos con cinchos de plástico color negro. En el lugar, peritos y agentes investigadores determinaron que la víctima presentaba impactos de arma de fuego.
Elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y de la Policía Municipal de Navolato acudieron para resguardar el área tras el reporte. Previamente, un grupo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) arribó al sitio en un camión blindado, tomaron fotografías y se retiraron, dejando el cadáver sin custodia por algunos minutos.
El sitio quedó acordonado para la llegada de los peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes se encargarán de procesar la escena y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley y su posible identificación. En el lugar se desconoce si hubo casquillos percutidos, dato que se precisará con el avance de las diligencias.