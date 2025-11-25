$!Hallan cuerpo con signos de violencia en canal de La Piedrera, Culiacán

Un cuerpo sin vida, con signos de violencia y el rostro parcialmente cubierto con cinta, fue localizado este martes flotando en un canal de La Piedrera, en Culiacán, por el colectivo Madres en lucha por Tu Regreso a Casa. El descubrimiento se produjo luego de que las activistas, que realizaban un recorrido de búsqueda en la zona, confirmaron el hallazgo del cuerpo sobre un canal lateral que conecta con la carretera a Costa Rica y el canal San Lorenzo, muy cerca del Campo Militar “El Sauz”.

Una denuncia anónima alertó a Noroeste sobre la presencia de un cadáver en la zona desde la noche del lunes, no fue hasta el descubrimiento del colectivo que se pudo confirmar el reporte. La víctima, que hasta el momento no ha sido identificada, es un hombre de complexión delgada, tez morena clara y de entre 30 y 35 años, con barba de candado. Vestía pantalón de mezclilla azul y una playera estampada. Presentaba huellas de tortura y estaba envuelto con cinta adhesiva de color café.

Tras el hallazgo, las integrantes del colectivo reportaron el caso al número de emergencias 911. Las Madres en lucha señalaron que en el área hay indicios de que podría haber más restos humanos, por lo que las labores de búsqueda podrían extenderse.