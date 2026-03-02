$!Hallan cuerpo cubierto con cal en pista aérea abandonada en Villa Juárez, Navolato

NAVOLATO. _ El cuerpo de una persona sin vida, cubierto con cal y en avanzado estado de descomposición, fue localizado la mañana de este martes 2 de febrero en una zona enmontada dentro de los terrenos de una pista aérea fuera de servicio, en la sindicatura de Villa Benito Juárez, municipio de Navolato.

Debido a que el cadáver se encontraba completamente cubierto con cal, no fue posible determinar sus características físicas; sin embargo, se alcanzó a observar que vestía una chamarra negra con gorro, pantalón azul marino, botas de trabajo café con negro y un cinturón con hebilla de gallo.