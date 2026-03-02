$!Hallan cuerpo cubierto con cal en pista aérea abandonada en Villa Juárez, Navolato

NAVOLATO. _ El cuerpo de una persona sin vida, cubierto con cal y en avanzado estado de descomposición, fue localizado la mañana de este martes 2 de febrero en una zona enmontada dentro de los terrenos de una pista aérea fuera de servicio, en la sindicatura de Villa Benito Juárez, municipio de Navolato.
Debido a que el cadáver se encontraba completamente cubierto con cal, no fue posible determinar sus características físicas; sin embargo, se alcanzó a observar que vestía una chamarra negra con gorro, pantalón azul marino, botas de trabajo café con negro y un cinturón con hebilla de gallo.
El hallazgo fue reportado alrededor de las 11:00 horas por integrantes de la asociación civil Madres en Lucha por tu Regreso a Casa, quienes registraron la localización del cuerpo tras realizar labores de búsqueda en la zona.
La pista aérea abandonada se ubica en la intersección de la carretera La 20 y la carretera La 50, frente al panteón de la colonia Infonavit Las Calacas. Según datos oficiales, dichas instalaciones se encuentran fuera de servicio desde hace más de un año.
Personal del Servicio Médico Forense acudió para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones, donde se practicarán las pruebas de ley para su identificación.
En tanto, integrantes del colectivo y elementos de la Policía de Investigación continuaron la inspección del predio para descartar la posible presencia de más víctimas.