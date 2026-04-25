$!Hallan cuerpo de hombre entre rocas del Cerro El Crestón, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con lesiones de una probable caída fue encontrado sin vida un hombre en las faldas del Cerro El Crestón.
El hallazgo se reportó a las 08:30 horas en la zona de la “Cueva del Pirata”, ubicada en la parte posterior del Cerro El Crestón.
Tras el reporte, elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático de la SSPM llegaron al lugar de aviso y acordonaron la zona al confirmar el hallazgo de cadáver.
Peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de las diligencias de ley.
La víctima vestía ropa deportiva, una playera negra y short en color café, y hasta el momento se desconoce su identidad.