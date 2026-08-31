$!Hallan cuerpo de un hombre con impactos de arma de fuego en la autopista Mazatlán-Culiacán

MAZATLÁN._ La tarde de este lunes fue localizado el cadáver de un hombre semidesnudo y con huellas de disparos, tirado a un costado de la carpeta asfáltica en la autopista Mazatlán-Culiacán.

El hallazgo del cuerpo fue gracias al reporte de automovilistas que reportaron un bulto con la forma de una persona tirada a un costado de los carriles con sentido al sur.