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Violencia

Hallan cuerpo de un hombre con impactos de arma de fuego en la autopista Mazatlán-Culiacán

Automovilistas reportaron sobre el bulto con forma de una persona tirada a un costado de la autopista
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
31/08/2026 19:36
31/08/2026 19:36

MAZATLÁN._ La tarde de este lunes fue localizado el cadáver de un hombre semidesnudo y con huellas de disparos, tirado a un costado de la carpeta asfáltica en la autopista Mazatlán-Culiacán.

El hallazgo del cuerpo fue gracias al reporte de automovilistas que reportaron un bulto con la forma de una persona tirada a un costado de los carriles con sentido al sur.

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Policías municipales que llegaron al lugar confirmaron que el cuerpo sin vida era de una persona del sexo masculino y procedieron a acordonar la zona.

Peritos de la Fiscalía se encargaron del procedimiento correspondiente para después ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

El occiso vestía pantalón de color negro y sin camisa y presentaba una herida por proyectil de arma de fuego en la cabeza.

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