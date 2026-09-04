$!Hallan cuerpo de un hombre dentro de un predio agrícola de la sindicatura Benito Juárez, Guasave

GUASAVE. _ Durante la madrugada de este viernes 4 de septiembre, elementos policiacos confirmaron el hallazgo de un cadáver masculino al interior de un predio agrícola ubicado en las inmediaciones de la sindicatura de Benito Juárez, municipio de Guasave.

El despliegue de las autoridades se originó alrededor de las 2:00 horas, cuando la central de radio alertó a las corporaciones sobre la presencia de una persona tendida en la intersección de las calles 11 y 100.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable se movilizaron al sitio, donde corroboraron el deceso y procedieron a asegurar el área.

De acuerdo con los reportes oficiales, la víctima es un hombre que permanece en calidad de desconocido. Como características físicas, se informó que era de complexión robusta, medía aproximadamente 1.80 metros y tenía el cabello corto.