$!Hallan cuerpo de un hombre dentro de un predio agrícola de la sindicatura Benito Juárez, Guasave

GUASAVE. _ Durante la madrugada de este viernes 4 de septiembre, elementos policiacos confirmaron el hallazgo de un cadáver masculino al interior de un predio agrícola ubicado en las inmediaciones de la sindicatura de Benito Juárez, municipio de Guasave.
El despliegue de las autoridades se originó alrededor de las 2:00 horas, cuando la central de radio alertó a las corporaciones sobre la presencia de una persona tendida en la intersección de las calles 11 y 100.
Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable se movilizaron al sitio, donde corroboraron el deceso y procedieron a asegurar el área.
De acuerdo con los reportes oficiales, la víctima es un hombre que permanece en calidad de desconocido. Como características físicas, se informó que era de complexión robusta, medía aproximadamente 1.80 metros y tenía el cabello corto.
Al momento de ser localizado, el hombre se encontraba boca arriba entre las tierras de cultivo. Vestía pantalón de mezclilla azul, camisa tipo polo negra, ropa interior del mismo color y calzado deportivo negro.
Debido al avanzado estado de descomposición que presentaban los restos, los agentes preventivos señalaron que no era posible determinar a simple vista si presentaba signos de violencia.
Los elementos policiacos acordonaron de inmediato la escena con cinta amarilla para preservar el lugar y evitar la alteración de indicios, conforme al protocolo.
Minutos más tarde, personal de investigación del grupo Argos 2 y peritos de la Fiscalía General del Estado arribaron al sitio para realizar las diligencias de campo y recolectar indicios que permitan esclarecer las circunstancias del fallecimiento.
Una vez concluidos los trabajos iniciales, se ordenó el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a una funeraria local para practicarle la necropsia de ley. Los estudios permitirán establecer la causa de muerte y aportar elementos para su posible identificación.