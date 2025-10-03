$!Hallan cuerpo de un hombre dentro de vehículo incendiado en Culiacán

En el lugar fue hallado un auto de la marca Honda Vity, de color blanco y con placas de circulación, el cual fue abandonado e incendiado por personas desconocidas.

El hecho fue reportado alrededor de las 15:40 horas por un camino de terracería conocido como Museo del Prado, en los límites norte del fraccionamiento.

CULIACÁN._ Un hombre fue encontrado sin vida este viernes 3 de octubre dentro de un vehículo incendiado en el fraccionamiento Portalegre Misión 2, al norte de Culiacán.

Elementos de seguridad y de rescate arribaron al punto tras el reporte de un vehículo quemado, por lo que arribaron al lugar para aplicar las maniobras correspondientes y sofocaron las llamas que consumían por dentro la unidad.

Al apagar por completo el incendio, se percataron que en los asientos traseros se encontraba el cuerpo de un hombre cuyas características son difíciles de determinar debido al siniestro.

En el vehículo fue encontrada también una cartulina, la cual tenía grabado un mensaje amenazante.

Agentes de seguridad se encargaron de delimitar una zona con cinta amarilla y dieron aviso al personal de investigación para que se encargue de las labores correspondientes.

Peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado ingresaron al área resguardada para realizar las labores de peritaje y las diligencias del caso.

Al final el cuerpo fue transportado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se realizarán las pruebas de ADN para determinar la identidad de la víctima.