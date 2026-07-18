$!Hallan cuerpo de un hombre envuelto en una cobija en la carretera ‘La 20’, hacia Villa Juárez

El cuerpo de un hombre, identificado como Teodoro, con impactos de bala y envuelto en una cobija, fue localizado la mañana de este sábado a un costado de la carretera La 20, en el tramo que conduce a la sindicatura de Villa Juárez, en Navolato.
El hallazgo fue reportado alrededor de las 09:00 horas por personas que transitaban por la zona.
La víctima se encontraba envuelta en una cobija color café, amarrada con un mecate amarillo y estaba descalza.
En el lugar también fueron localizados varios casquillos percutidos.
La víctima tenia su domicilio en la colonia Pemex, en Culiacán.
Al sitio acudieron elementos de la Policía Estatal Preventiva, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como personal de la Fiscalía General del Estado, quienes acordonaron el área, realizaron las diligencias correspondientes.