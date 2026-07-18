$!Hallan cuerpo de un hombre envuelto en una cobija en la carretera ‘La 20’, hacia Villa Juárez

El cuerpo de un hombre, identificado como Teodoro, con impactos de bala y envuelto en una cobija, fue localizado la mañana de este sábado a un costado de la carretera La 20, en el tramo que conduce a la sindicatura de Villa Juárez, en Navolato.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 09:00 horas por personas que transitaban por la zona.

La víctima se encontraba envuelta en una cobija color café, amarrada con un mecate amarillo y estaba descalza.