$!Hallan cuerpo de un hombre tirado sobre un carril de la avenida Cristóbal Colón, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Sin vida, presuntamente por abuso de algún enervante, fue localizado el cuerpo de un hombre tirado sobre un carril de la avenida Cristóbal Colón, a la altura de la colonia Puesta del Sol.
El hallazgo del cadáver fue reportado a las 19:15 horas, sobre el carril de norte a sur de la avenida Cristóbal Colón.
El cuerpo tirado sobre la vialidad fue reportado por automovilistas que circulaban sobre dicho tramo de la avenida y lo describieron de complexión delgada, con pantalón deslavado y playera blanca con vivos amarillos.
Policías municipales que se trasladaron al lugar señalado en el aviso, confirmaron que se trataba del cuerpo de un hombre, pero se desconoce su causa de muerte, ya que no presentaba huellas de violencia o heridas de ningún tipo.
La zona quedó a cargo y resguardo de los municipales, hasta las diligencias de ley.