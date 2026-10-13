$!Hallan cuerpo de un hombre tirado sobre un carril de la avenida Cristóbal Colón, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Sin vida, presuntamente por abuso de algún enervante, fue localizado el cuerpo de un hombre tirado sobre un carril de la avenida Cristóbal Colón, a la altura de la colonia Puesta del Sol.

El hallazgo del cadáver fue reportado a las 19:15 horas, sobre el carril de norte a sur de la avenida Cristóbal Colón.

El cuerpo tirado sobre la vialidad fue reportado por automovilistas que circulaban sobre dicho tramo de la avenida y lo describieron de complexión delgada, con pantalón deslavado y playera blanca con vivos amarillos.