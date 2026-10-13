$!Hallan cuerpo decapitado acompañado de mensaje en San Isidro, en Culiacán

Envuelto en una cobija verde, decapitado y acompañado con una cartulina fue localizado el cuerpo de una persona en un predio baldío, en las inmediaciones del fraccionamiento San Isidro, al sur de Culiacán.

El hallazgo fue reportado aproximadamente a las 17:00 horas de este martes 13 de octubre a un costado del bulevar Lomas de San Isidro.

Elementos de la Policía Estatal Preventiva y el Ejército Mexicano confirmaron la localización del cadáver, en una brecha de terracería.