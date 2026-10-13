$!Hallan cuerpo decapitado acompañado de mensaje en San Isidro, en Culiacán

Envuelto en una cobija verde, decapitado y acompañado con una cartulina fue localizado el cuerpo de una persona en un predio baldío, en las inmediaciones del fraccionamiento San Isidro, al sur de Culiacán.
El hallazgo fue reportado aproximadamente a las 17:00 horas de este martes 13 de octubre a un costado del bulevar Lomas de San Isidro.
Elementos de la Policía Estatal Preventiva y el Ejército Mexicano confirmaron la localización del cadáver, en una brecha de terracería.
Junto al cuerpo fue encontrada una hielera blanca, dentro de la cual los agentes encontraron la cabeza del fallecido.
Debido a este hecho, fue cerrada la circulación vehicular por el bulevar San Isidro, desde la calle Constituyente Francisco J. Mujica y la calle Cerro de las Mitras.
El lugar fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, para desplegar las diligencias correspondientes y trasladar el cuerpo hacia el Servicio Médico Forense.