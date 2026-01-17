$!Hallan cuerpo decapitado y cercenado en Riberas de Tamazula, en Culiacán

CULIACÁN._ El cadáver decapitado y cercenado de un hombre fue localizado este sábado en un callejón del fraccionamiento Riberas de Tamazula, al oriente de Culiacán.
El cuerpo fue encontrado entre el bulevar Riberas de Tamazula y la calle Riberas de Piaxtla, en el cruce con la calle Riberas de Culiacán.
Vecinos del sector lo reportaron a los números de emergencia alrededor de las 14:30 horas de este 17 de enero.
La víctima, que permanece sin identificar, es un hombre de tez morena y complexión delgada, quien estaba descalzo y vestía un pants negro con tres rayas claras a los costados, así como una playera manga larga color negra.
Tanto la cabeza como las manos de la víctima fueron cercenadas y encontradas dentro de una hielera. Además, la persona tenía las piernas amarradas con una soga.
Un par de metros del cadáver dejaron abandonada una cartulina blanca que contenía un mensaje.
El hecho fue confirmado por elementos de Guardia Nacional, quienes aseguraron y acordonaron el perímetro, y posteriormente arribaron peritos y policías de investigación de la Fiscalía General del Estado.
Las autoridades se encuentran a la espera de la llegada del Servicio Médico Forense, quien se encargará del levantamiento del cadáver.