$!Hallan cuerpo decapitado y cercenado en Riberas de Tamazula, en Culiacán

CULIACÁN._ El cadáver decapitado y cercenado de un hombre fue localizado este sábado en un callejón del fraccionamiento Riberas de Tamazula, al oriente de Culiacán.

El cuerpo fue encontrado entre el bulevar Riberas de Tamazula y la calle Riberas de Piaxtla, en el cruce con la calle Riberas de Culiacán.

Vecinos del sector lo reportaron a los números de emergencia alrededor de las 14:30 horas de este 17 de enero.

La víctima, que permanece sin identificar, es un hombre de tez morena y complexión delgada, quien estaba descalzo y vestía un pants negro con tres rayas claras a los costados, así como una playera manga larga color negra.

Tanto la cabeza como las manos de la víctima fueron cercenadas y encontradas dentro de una hielera. Además, la persona tenía las piernas amarradas con una soga.