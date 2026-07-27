$!Hallan cuerpo embolsado bajo puente Aquiles Serdán en el Malecón Viejo de Culiacán

CULIACÁN. _ El cuerpo sin vida de una persona, hasta el momento no identificada, fue localizado la tarde de este lunes bajo el puente Aquiles Serdán, también conocido como puente José María Morelos, sobre el paseo Niños Héroes, mejor conocido como Malecón Viejo, en el primer cuadro de la ciudad. La víctima fue encontrada sobre la banqueta del carril de oriente a poniente, a la altura de la rampa de descenso que conecta con el Malecón Viejo, frente a las instalaciones del Instituto Estatal Electoral de Sinaloa (IEES).

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición, envuelto en bolsas de plástico negras y sujetado con cinta transparente. Debido a las condiciones en que fue localizado, autoridades no han podido establecer el sexo ni las características de la persona.

El reporte fue recibido minutos antes de las 14:00 horas, luego de que personas que transitaban por la zona alertaran a las autoridades sobre la presencia de un bulto sospechoso.

Elementos de corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno acudieron al sitio y confirmaron el hallazgo, por lo que procedieron a acordonar el área para resguardar la escena.

Hasta el momento se desconoce quién o quiénes abandonaron el cuerpo en ese punto, así como el momento exacto en que fue dejado en el lugar. De manera preliminar, autoridades presumen que pudo haber sido trasladado a bordo de un vehículo.