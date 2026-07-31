$!Hallan cuerpo en avanzado estado de descomposición dentro de canal de riego en Villa Juárez, Navolato

NAVOLATO. _ El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado al mediodía de este viernes 31 de julio dentro de un canal de riego en la sindicatura de Villa Juárez, municipio de Navolato. La víctima se encontraba en avanzado estado de descomposición, por lo que hasta el momento no ha sido identificada.
De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo ocurrió sobre la calle Lirio, en el canal que atraviesa la comunidad, luego de que vecinos alertaran a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo y un fuerte olor que provenía del lugar.
Al sitio acudieron elementos de Bomberos de Navolato, quienes realizaron labores de rescate con apoyo de buzos para extraer el cuerpo del interior del canal. En el operativo también participaron elementos del Ejército Mexicano, quienes apoyaron en el acordonamiento del área y la coordinación de las labores.
La persona localizada era del sexo masculino y, debido a las condiciones en las que fue encontrada, no fue posible establecer su identidad en el lugar ni las causas de su muerte. De manera preliminar se informó que vestía una playera oscura y un pantalón color beige.
La zona fue resguardada por las autoridades durante varias cuadras mientras personal de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias correspondientes.
Tras concluir los trabajos de campo, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde permanecerá bajo resguardo a la espera de ser identificado y reclamado por sus familiares.