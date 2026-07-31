$!Hallan cuerpo en avanzado estado de descomposición dentro de canal de riego en Villa Juárez, Navolato

NAVOLATO. _ El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado al mediodía de este viernes 31 de julio dentro de un canal de riego en la sindicatura de Villa Juárez, municipio de Navolato. La víctima se encontraba en avanzado estado de descomposición, por lo que hasta el momento no ha sido identificada.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo ocurrió sobre la calle Lirio, en el canal que atraviesa la comunidad, luego de que vecinos alertaran a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo y un fuerte olor que provenía del lugar.