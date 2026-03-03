Hallan cuerpo en avanzado estado de descomposición en Tepuche, al norte de Culiacán

CULIACÁN. _ El cuerpo de un hombre sin vida y en avanzado estado de descomposición fue localizado la tarde de este martes 3 de marzo en el interior de un arroyo seco, en la sindicatura de Tepuche, al norte de Culiacán.

El hallazgo se registró alrededor de las 13:00 horas, a un costado del camino que conecta el poblado de Agua Blanca con la pista aérea de La Noria.

De acuerdo con información de las autoridades, la víctima era de complexión robusta y tez morena; vestía pantalón de mezclilla negro y camiseta de color claro. A simple vista se apreciaba que el cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición.

El hecho fue reportado al número de emergencias 911, donde se alertó sobre la presencia de una persona sin vida a un costado de la carretera que conduce de Agua Blanca hacia El Guasimal, a la altura de la pista aérea de La Noria.

Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Marina, así como agentes de la Policía Estatal Preventiva y de la Policía Municipal, quienes localizaron el cuerpo boca arriba, en medio del arroyo, junto al puente que cruza la vialidad, cerca de una huerta de limones y al norte de la pista aérea.

También se presentó personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa y de la Policía de Investigación para realizar las diligencias correspondientes. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicarle las pruebas de ley e iniciar el proceso de identificación