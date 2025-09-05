$!Hallan cuerpo en descomposición en lote baldío frente a SEPyC en Culiacán

CULIACÁN. _ El cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición fue localizado la tarde de este viernes en un lote baldío ubicado sobre la avenida Pedro Infante, frente a las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC), en Culiacán.
El hallazgo ocurrió alrededor de las 12:30 horas, a un costado de un edificio bancario, luego de que un transeúnte percibiera un fuerte olor fétido en la zona. Al acercarse, descubrió el cuerpo de un hombre sin signos vitales y dio aviso a las autoridades a través del número de emergencias 911.
La víctima vestía pantalón de mezclilla azul, camisa de manga larga a cuadros verdes y un chaleco de seguridad tipo industrial, comúnmente utilizado por trabajadores de la construcción.
De manera preliminar, autoridades informaron que el cuerpo no presentaba huellas visibles de violencia, por lo que se presume que la causa de muerte podría haber sido natural. Sin embargo, serán los exámenes periciales los que determinen la causa exacta.
Elementos de la Secretaría de Marina y de la Policía Municipal fueron los primeros en llegar al lugar. Tras confirmar el hallazgo, acordonaron el área y montaron un operativo de vigilancia en el perímetro.
Más tarde arribaron agentes investigadores y peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.