$!Hallan cuerpo en descomposición en lote baldío frente a SEPyC en Culiacán

CULIACÁN. _ El cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición fue localizado la tarde de este viernes en un lote baldío ubicado sobre la avenida Pedro Infante, frente a las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC), en Culiacán.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 12:30 horas, a un costado de un edificio bancario, luego de que un transeúnte percibiera un fuerte olor fétido en la zona. Al acercarse, descubrió el cuerpo de un hombre sin signos vitales y dio aviso a las autoridades a través del número de emergencias 911.

La víctima vestía pantalón de mezclilla azul, camisa de manga larga a cuadros verdes y un chaleco de seguridad tipo industrial, comúnmente utilizado por trabajadores de la construcción.