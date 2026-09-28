$!Hallan cuerpo en estado de descomposición en Alturas del Sur, en Culiacán

El cuerpo de una persona en avanzado estado de descomposición fue localizado durante la tarde de este lunes a espaldas del fraccionamiento Alturas del Sur, en Culiacán.
Debido a las condiciones en que estaba el cadáver, no fue posible identificar a la víctima, ni establecer características físicas o rasgos particulares. Solo se informó que vestía pantalón y playera de color negro.
De acuerdo con las autoridades, desde días anteriores se recibieron reportes del hallazgo, pero fue hasta este 28 de septiembre que lo encontraron; elementos de la Policía Municipal lo hallaron cerca de las 14:30 horas a las faldas de un cerro, cerca de unas torres de cableado eléctrico.
Tras confirmarse el descubrimiento, personal pericial y forense se trasladaron para procesar indicios disponibles en el perímetro, e ingresar el cuerpo hacia el anfiteatro para su formal identificación.