$!Hallan cuerpo en estado de descomposición en Alturas del Sur, en Culiacán

El cuerpo de una persona en avanzado estado de descomposición fue localizado durante la tarde de este lunes a espaldas del fraccionamiento Alturas del Sur, en Culiacán.

Debido a las condiciones en que estaba el cadáver, no fue posible identificar a la víctima, ni establecer características físicas o rasgos particulares. Solo se informó que vestía pantalón y playera de color negro.