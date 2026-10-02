Hallan cuerpo en estado de descomposición en camino de terracería junto a residencial de Los Mochis

LOS MOCHIS._ Un hombre sin vida fue encontrado durante la tarde de este viernes oculto entre unos arbustos y en estado de descomposición, en un predio contiguo a la carretera Los Mochis-Topolobampo, a la altura del Fraccionamiento Las Misiones Residencial.

El hallazgo se registró luego de una alerta que movilizó a elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome, así como a efectivos de la Guardia Nacional.

Debido a las recientes lluvias que se registraron en la ciudad, los agentes tuvieron que ingresar por un camino de terracería cubierto de lodo para confirmar la presencia del cuerpo.

Al lugar de los hechos también arribaron integrantes del grupo Rastreadoras de El Fuerte. Las buscadoras se trasladaron al sitio de manera simultánea tras recibir el aviso sobre la ubicación de los restos humanos.

Tras corroborar el reporte, los agentes municipales procedieron a acordonar un amplio perímetro para preservar la escena y montaron guardia a la espera de los peritos y policías de investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, quienes se encargarían de procesar el área y recabar los primeros indicios.

Hasta el momento, la identidad de la víctima, así como sus características físicas y de vestimenta, se mantienen como desconocidas debido a las condiciones del cuerpo.

Una vez concluidas las diligencias periciales, los restos serán trasladados a una casa funeraria de la ciudad para practicarle la necropsia que exige la ley, donde el cadáver permanecerá bajo resguardo hasta que sea identificado y reclamado por sus familiares.